le dimanche 5 juin à Les jardins Fruitiers de Laquenexy

Une partie du vocabulaire du jardinier est aussi employé dans les bibliothèques : on y parle de collection par exemple, mais aussi de désherbage ! Ainsi, ce sont les livres issus du désherbage qui seront utilisés pour permettre la fabrication d’objets de décoration lors de licro-ateliers qui se dérouleront sur site.

Tarif plein : 5 € – tarif réduit : 3,5 € – gratuit pour les – de 16 ans. Ateliers gratuits.

A partir de vieux livres, les visiteurs seront invités à créer des objets décoratifs qu’ils pourront emporter avec eux. Les jardins Fruitiers de Laquenexy 4, rue Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est Laquenexy Moselle

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00

