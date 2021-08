Le Gillieux Abri du canot de sauvetage Charente-Maritime, Le Gillieux Ateliers de création et exposition Abri du canot de sauvetage Le Gillieux Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Une expérience de création sur le thème de la matière « terre », une exposition dans un lieu unique sur l’île de Ré. **_Levez les yeux ! Regardez le patrimoine, fabriquez l’œuvre de l’instant, imaginons ensemble le plus tard…_** L’artiste Marie SCHUCH, sculpteure plasticienne de l’environnement, vous propose pour cette occasion une expérience de création dans ce lieu emblématique du patrimoine de Saint-Clément-des-Baleines : l’Abri du Canot de Sauvetage (près du Phare des Baleines). Un public volontaire sera amené à participer à la création d’œuvres sur le thème de la matière « terre ». Ces volumes abstraits seront ensuite installés dans l’abri entre océan et terre suivant un dispositif conduit par l’artiste en fonction des créations. Les œuvres seront mêlées et cohabiteront. _Nos outils : l’imaginaire, le regard, la posture du faire avec « rien », la conscience de l’éphémère, du fragile._ _Exposition de 10h à 19h._ _Ateliers participatifs de 10h à 13h30 – gratuit._ _les ateliers par groupe se dérouleront sur 1h30. Il y aura des « regardeurs » des « acteurs », des « diseurs »._

Gratuit. Entrée libre. 10 personnes par groupe maximum. Durée de chaque atelier : 1h30.

