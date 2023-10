Ateliers de création de cocktails mexicains! HOBA Paris, 15 octobre 2023, Paris.

Le dimanche 15 octobre 2023

de 18h00 à 21h00

Le dimanche 15 octobre 2023

de 14h00 à 17h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Réservez vite, places limitées!

Venez apprendre à préparer des cocktails mexicains avec un mixologue professionnel !

Le festival dédié à la culture gastronomique mexicaine ! Que gusto ! fait son retour à HOBA avec un nouvel atelier de mixologie ! Le dimanche 15 octobre, rejoignez Pierre Ambrosini et découvrez les secrets de la Margarita et du Mezcal mexicain.

Au cours de cet atelier vous préparerez des cocktails classiques et “Signature”, avec des ingrédients mexicains. Vous apprendrez à utiliser les ustensiles du bar et à équilibrer les saveurs des ingrédients mexicains de vos cocktails favoris pour pouvoir les reproduire chez vous.

Au total, vous découvrirez 4 cocktails à déguster au fur et à mesure, en plus d’un apéritif offert au début de l’atelier.

L’atelier débute par une courte introduction sur la mixologie au Mexique, accompagnée d’une boisson et d’un snack.

Au menu de l’atelier :

Grands principes de mixologie : comprendre les bases et faire une margarita (Cocktail vs mixed drink, Le « Perfect Serve », le matériel du mixologue, introduction aux spiritueux mexicains – dégustation et notions de distillerie et enfin le goût, les 5 saveurs et la fameuse margarita)

Méthodes de mixologie et cocktails classiques : équilibrer un cocktail et utiliser le matériel de mixologie

Le shaker – faire un Mezcal Sour

Le verre à mélange – faire un Mezcal Negroni

Crafts et innovation : création d’un cocktail au mescal en autonomie ( entre sirops maison de fruit de saison, cordials, infusion de mezcal et agrumes)

Vous repartirez avec les recettes mais aussi des notions sur la qualité de la glace, les verres adaptés, les Bitters (sel et poivre du barman), etc…

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

HOBA 43 rue Bernard Buffet, Parc Martin Luther King 75017 Paris

Contact : https://festivalquegusto.com/programmation/ateliers-de-mixologie-mexicaine-a-hoba/ info@festivalquegusto.com https://www.facebook.com/festivalquegusto https://www.facebook.com/festivalquegusto https://hoba.paris/evenement/atelier-de-mixologie-mexicaine-2/

CANVA Atelier de mixologie mexicaine