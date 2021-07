Ateliers de couture « Un peu de ci, un peu de ça » Granville, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Granville.

Ateliers de couture « Un peu de ci, un peu de ça » 2021-07-20 10:15:00 – 2021-08-28 11:15:00

Granville Manche

Découvrez nos cours de couture !

Des ateliers ouverts aux enfants à partir de 7 ans et aux adultes, pour s’initier ou se perfectionner.

Nous vous proposons de réaliser plusieurs projets:

un tote-bag, une pochette zippée, une housse de coussin ou un chouchou.

Nous mettons tout le matériel à votre disposition.

Renseignement et réservations en boutique ou sur un peudeciunpeudeca.com sur instagram et facebook:

@cecileunpeudeci

A bientôt!

contact@unpeudeciunpeudeca.com +33 9 52 18 06 86 http://www.unpeudeciunpeudeca.com/

