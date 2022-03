Ateliers de Couture Salle Atelier, 17 mars 2022, Auzeville-Tolosane.

[**Les ateliers de Couture**](https://bit.ly/AtelierCMCrea) ———————————————————– C’Ma Créa a le plaisir d’accueillir Sabrina, la créatrice de la marque ‘Les Rapitous’, pour vous apprendre à dompter votre machine à coudre et à réaliser de belles créations : ### – Jeudi 17 mars de 20h15 à 21h45 : ### Créer votre semainier de lingettes lavables ### – Jeudi 24 mars de 20h15 à 21h45 : ### Confection d’une panière de rangement ### – Jeudi 31 mars de 20h15 à 21h45 : ### Coudre son sac à pain ou sac à vrac Sabrina vous accompagnera dans la réalisation de vos créations, et vous amènera tout le matériel nécessaire pour créer sauf votre machine à coudre. Vous n’aurez plus qu’à choisir vos tissus et vous laissez guider ! Si vous n’avez pas de machine à coudre, l’association peut vous en prêter, merci de nous en faire part au moment de votre inscription. Le processus créatif va vous permettre de découvrir ou redécouvrir des techniques de couture, graduelles en terme de difficulté. Ainsi, même si vous n’avez jamais touché à une machine, vous êtes les bienvenues ainsi que celles qui ont des notions de base ou se débrouillent dans leur coin. Vous bénéficierez de l’accompagnement d’une professionnelle, elle aura le plaisir de partager ses trucs et astuces avec vous ! Si vous souhaitez aborder une technique précise, n’hésitez pas à nous la soumettre ! Lieu : Salle Atelier, 16 chemin des écoles, 31320 AUZEVILLE-TOLOSANE Tarif adhérent : 30€/ atelier Tarif non adhérent : 35€ / atelier Adhésion : 30€ / famille Inscriptions et adhésion : [https://bit.ly/AtelierCMCrea](https://bit.ly/AtelierCMCrea) Information & Renseignement : [https://www.cmacrea.org](https://www.cmacrea.org) ou [courrier@cmacrea.org](mailto:courrier@cmacrea.org) ou 06.81.89.88.07

