Ateliers de Cosmétiques naturels Pôle associatif 38 Breil Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ateliers de Cosmétiques naturels Pôle associatif 38 Breil, 2 mars 2022, Nantes. Ateliers de Cosmétiques naturels

Pôle associatif 38 Breil, le mercredi 2 mars à 16:00

_Bonjour à toutes et à tous !_ _Soyez les bienvenu.es dans l’atelier fabrication de produits cosmétiques avec des produits et des ingrédients brut et le plus respecteux de la biodiversité. Nous voyagerons au coeur du maroc en visualisant un court documentaire qui nous parlera de « la vallé des roses ». Puis se suivra un temps d’échange qui s’intitule : » une Histoire à partagée » dont le but est de faire part de son histoire sur les rituels de beauté de différents pays ou simplement partagé sa vision de la beauté._ _N’hésitez pas à venir nous voir et/ou nous contacter au 06 63 62 27 98 ou nous écrire à_ [_[horizon.contact@protonmail.com](mailto:horizon.contact@protonmail.com)_](mailto:horizon.contact@protonmail.com)

Sur inscription

Découverte de produits cosmétiques animé par Maifar Pôle associatif 38 Breil 38 rue du Breil – 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T16:00:00 2022-03-02T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Pôle associatif 38 Breil Adresse 38 rue du Breil - 44100 Nantes Ville Nantes lieuville Pôle associatif 38 Breil Nantes Departement Loire-Atlantique

Pôle associatif 38 Breil Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Ateliers de Cosmétiques naturels Pôle associatif 38 Breil 2022-03-02 was last modified: by Ateliers de Cosmétiques naturels Pôle associatif 38 Breil Pôle associatif 38 Breil 2 mars 2022 Nantes Pôle associatif 38 Breil Nantes

Nantes Loire-Atlantique