Ateliers de conversation FLE (français langue étrangère) Médiathèque Jean-Pierre Melville, 6 septembre 2022, Paris. Du mardi 08 novembre 2022 au mardi 13 décembre 2022 :

Du mardi 06 septembre 2022 au mardi 18 octobre 2022 :
mardi
de 10h00 à 11h15

. gratuit Entrée libre

Un rendez-vous pour pratiquer le français comme langue étrangère dans une atmosphère bienveillante et ludique. Ces ateliers, proposés par la médiathèque Jean-Pierre Melville, sont ouverts à tous les apprenants de la langue française. Pendant ces discussions, nous échangeons et partageons un moment convivial sur des thèmes variés !

Médiathèque Jean-Pierre Melville
79 rue Nationale 75013 Paris
Contact : 01 53 82 76 76
mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr

