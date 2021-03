Mamaia Université Ovidius de Constanta Mamaia Ateliers de conversation en français depuis Paris Université Ovidius de Constanta Mamaia Catégorie d’évènement: Mamaia

Tous les samedis midi, 2 heures de conversation en français depuis Paris ! Vous êtes lycéen, vous souhaitez parler en français, et découvrir la Faculté des lettres de l’Université Ovidius de Constanta ? Rejoignez-nous sur Zoom entre 12 et 14h tous les samedis du mois de mars 2021! Allô les lycéens ?! Ateliers de conversation en français pendant tout le mois de la Francophonie Université Ovidius de Constanta 1, Aleea Universităţii, Constanţa 900472 Mamaia Tomis Nord

2021-03-06T12:00:00 2021-03-06T14:00:00;2021-03-13T12:00:00 2021-03-13T14:00:00;2021-03-20T12:00:00 2021-03-20T14:00:00;2021-03-27T12:00:00 2021-03-27T14:00:00

