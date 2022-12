Ateliers de conversation en français Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ateliers de conversation en français Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz, 6 janvier 2023, Paris. Le vendredi 23 juin 2023

de 14h00 à 15h00

Le vendredi 09 juin 2023

de 14h00 à 15h00

Le vendredi 26 mai 2023

de 14h00 à 15h00

Le vendredi 12 mai 2023

de 14h00 à 15h00

Le vendredi 14 avril 2023

de 14h00 à 15h00

Le vendredi 31 mars 2023

de 14h00 à 15h00

Le vendredi 17 mars 2023

de 14h00 à 15h00

Le vendredi 17 février 2023

de 14h00 à 15h00

Le vendredi 03 février 2023

de 14h00 à 15h00

Le vendredi 20 janvier 2023

de 14h00 à 15h00

Le vendredi 06 janvier 2023

de 14h00 à 15h00

. gratuit

Vous apprenez le français ? Venez le pratiquer ! 2 fois par mois, les bibliothécaires vous invitent à parler français autour d’un thème d’actualité ou de la vie de tous les jours. Niveaux débutant – intermédiaire le 1er et 3 vendredi du mois de 14h à 15h – sauf vacances scolaires // Première date : vendredi 6 janvier 2023 Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris Contact : 01 40 33 26 01 bibliotheque.couronnes@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/ https://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.couronnes/

bibliotheque

Détails Lieu Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz Adresse 66 rue des Couronnes Ville Paris

Bibliothèque Couronnes - Naguib Mahfouz Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

