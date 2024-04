Ateliers de contes et de jeux en extérieur Château de Moncel Jarny, vendredi 12 juillet 2024.

Ateliers de contes et de jeux en extérieur Culture & Sport en Grand Est Vendredi 12 juillet, 15h00 Château de Moncel Entrée libre

Plusieurs ateliers de contes et de jeux en extérieur : Triathlon des images (jeu de cartes), Marelle à histoires, Jeux d’extérieur puis goûter.

Château de Moncel 8 Rue Emile Bouchotte, 54800 Jarny Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est https://www.jarny.fr/a-decouvrir/patrimoine/chateau-de-moncel/ Cet ancien château du XIIème siècle avec pont-levis et fossés est devenu au XIXème siècle une grande maison de maître quadrangulaire, avec toit en ardoise à 4 pans, à la « Lorraine ». Vers 1905, il a été agrandi par les ailes et transformé en une élégante demeure.

Pendant la 1ère guerre mondiale, il est occupé par les Allemands qui en font leur état-major. L’empereur Guillaume II y a alors séjourné.

Puis il devient la résidence des différents directeurs et ingénieurs de la mine de Droitaumont.

Situés à l’écart des zones urbanisées, le château de Moncel et son parc sont la propriété de la Ville de Jarny depuis 1980. Ce domaine présente à la fois un patrimoine architectural et naturel remarquables. Le parc est classé “Jardin de France” et refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux. Le château présente quant à lui un caractère patrimonial indéniable tant extérieurement qu’intérieurement.

Aujourd’hui, il abrite la Maison de l’Environnement où sont hébergées plusieurs associations environnementales.