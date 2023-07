Visitez les ateliers de construction de décors d’un Théâtre National Ateliers de construction de décors du TNS Illkirch-Graffenstaden, 16 septembre 2023, Illkirch-Graffenstaden.

Visitez les ateliers de construction de décors d'un Théâtre National Samedi 16 septembre, 11h00, 15h00, 17h00 Ateliers de construction de décors du TNS Programme complet sur tns.fr / Entrée gratuite sur réservation obligatoire auprès de l'accueil pour les visites : 03 88 24 88 00.

Le Théâtre National de Strasbourg vous ouvre ses portes pendant trois jours et trois soirées. Visitez notamment les ateliers de construction des décors, rencontres avec la nouvelle directrice Caroline Guiela Nguyen, concerts, repas partagés…

Ateliers de construction de décors du TNS 8 rue de l’industrie, 67400 Illkirch-Graffenstaden Illkirch-Graffenstaden 67400 Bas-Rhin Grand Est 03 88 24 88 00 http://www.tns.fr http://TNS.Theatre.National.Strasbourg Situé à Illkirch-Graffenstaden depuis 1980, entièrement repensé et rénové en 2009, l’atelier regroupe neuf artisans : menuisiers, ébénistes, serruriers, chaudronniers, tapissiers, peintres, sculpteurs, bureau d’étude. Il a pour tâche, à partir d’une maquette, d’un dessin, voire d’une esquisse, de trouver les meilleures réponses techniques aux désirs artistiques d’un(e) scénographe et du metteur en scène.

Les demandes sont multiples… Plateau tournant, basculant, représentant une route, la plage, salon aristocratique du XVIIIe, bourgeois du XIXe, donjon de l’Inquisition… Le tout avec leur mobilier ! Cela peut être aussi grottes, toundra, piscine… Rien n’est impossible à l’imagination de l’artiste. Charge à ceux qui construisent d’imaginer, d’inventer, de proposer, de se dépasser.

L’atelier du TNS fabrique, en plus de ses propres créations, la plupart des coproductions et les décors des ateliers d’élèves, soit en moyenne douze à quatorze scénographies par an, souvent de façon concomitante. Tram A et E, arrêt Colonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

Jean-Marc de Balthasar