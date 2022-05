Ateliers de concertation LEADER Seine Aval ADADSA, 9 mai 2022, Les Mureaux.

Ateliers de concertation LEADER Seine Aval

du lundi 9 mai au jeudi 16 juin à ADADSA

Ateliers de concertation candidature LEADER Seine Aval 2023-2027 —————————————————————- L’Association pour un Développement Agricole Durable en Seine-Aval (ADADSA) porte un programme européen LEADER sur 66 des 73 communes de la communauté urbaine du Grand Paris Seine et Oise (GPS&O). Depuis 2014, avec un budget de 1 382 000 €, plus de 30 projets de développement rural ont été financés, dont : • Des outils nécessaires à la transformation de lait en yaourt, IGrec • La modernisation du moulin de Brasseuil, produisant de la farine issue de l’agriculture biologique • La création d’une ferme pédagogique à Aubergenville • La réhabilitation d’ancien boxes en gîte équestre aux Alluets-le-Roi Alors que prend fin le programme LEADER 2014-2020, la nouvelle programmation LEADER 2023-2027 représente une véritable opportunité pour continuer à développer et valoriser le milieu rural en Seine Aval. L’enjeu est de formaliser, en co-construction citoyenne et participative, une stratégie de développement ambitieuse sur notre territoire, afin d’obtenir de nouveau ces fonds européens. Ainsi, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à différents ateliers de concertation afin de définir la future stratégie LEADER du territoire pour les années à venir. Les ateliers auront lieu aux mois de mai et juin : * Atelier de territoire : lundi 9 mai 2022 de 9h à 12h, salle Claude Bertrand, Maisons des Associations, Aubergenville – lors de cet atelier, le diagnostic du territoire sera présenté, ainsi que les différentes actions que nous pourrions envisager ensemble. Des débats auront lieu pour réagir aux éléments présentés afin de recueillir l’avis des participants. * Atelier stratégie et plan d’action : lundi 30 mai 2022 de 14h à 17h, salle communale de Morainvilliers ou mardi 31 mai 2022 de 14h à 17h, salle communale de Jambville. Choisir l’une des deux dates en fonction de la proximité géographique qui vous arrange – cet atelier permettra aux participants de débattre en groupe sur la future stratégie, notamment pour préciser le contenu des fiches action et d’identifier les futurs projets finançables. * Atelier finalisation candidature : jeudi 16 juin 2022 de 14h30 à 17h30, lieu à définir – pour ce dernier atelier, un récapitulatif des différentes étapes de la candidature sera présenté, ainsi que la stratégie qui aura été identifiée au fur et à mesure des ateliers. Les dernières remarques des acteurs locaux seront alors prises en compte. Si vous souhaitez participer à ces ateliers, inscrivez-vous via le lien google form disponible. Pour que votre vision et vos priorités soient prises en compte et/ou faire partie des prochains projets financés, venez échanger avec nous ! Nous avons besoin de votre mobilisation !

Sur invitation

La stratégie LEADER est une co-construction citoyenne et participative à l’origine de projets de développement rural. Nous avons besoins de vous pour élaborer la prochaine candidature 2023-2027.

ADADSA Les Mureaux Les Mureaux Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T09:00:00 2022-05-09T12:00:00;2022-05-30T14:00:00 2022-05-30T17:00:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T17:00:00;2022-06-16T14:30:00 2022-06-16T17:30:00