du mercredi 21 juillet au mercredi 13 octobre à Place St Joseph On vous aidera à réparer votre vélo, votre wifi, vos appareils électroménager, recoudre un bouton, on vous montrera comment nettoyer votre pompe de lave linge … Place St Joseph place st Joseph 37300 Joué les Tours Joué-lès-Tours Rabière Indre-et-Loire

2021-07-21T13:30:00 2021-07-21T17:30:00;2021-09-22T13:30:00 2021-09-22T17:30:00;2021-10-13T13:30:00 2021-10-13T17:30:00

