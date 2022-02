Ateliers de co-productions autour des dix mots Massalia voX Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Ateliers de co-productions autour des dix mots Massalia voX, 1 mars 2022, Marseille. Ateliers de co-productions autour des dix mots

du mardi 1 mars au dimanche 3 avril à Massalia voX

Tous les mardis après midi, nous organisons des ateliers de conversation avec les migrants et tous les dimanches des ateliers jeux et productions, nous allons proposer un travail de compréhension et d’écriture caligraphique, de dessins, de collages autour de ces dix mots, ces ateliers permettront de produire des oeuvres qui seront exposées ensuite dans nos locaux à [Massalia voX](https://www.facebook.com/massaliavox) Ce projet se réalise avec nos usagers (Didac’ressources, Eclore, ManufabriK), est ouvert à 8 personnes supplémentaires sur inscription

8 places maximum

Dis-moi Dix mots Massalia voX 15 boulevard de la liberté 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T15:00:00 2022-03-01T17:00:00;2022-03-06T15:30:00 2022-03-06T17:00:00;2022-03-13T15:30:00 2022-03-13T17:00:00;2022-03-20T15:30:00 2022-03-20T17:00:00;2022-03-27T15:30:00 2022-03-27T17:00:00;2022-04-03T15:30:00 2022-04-03T17:00:00

