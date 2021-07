Cazères Chapiteau Cirkomcha,jardins de la piscine municipale de Cazères Cazères, Haute-Garonne Ateliers de cirque ouverts à tous Chapiteau Cirkomcha,jardins de la piscine municipale de Cazères Cazères Catégories d’évènement: Cazères

du mardi 20 juillet au samedi 28 août à Chapiteau Cirkomcha, jardins de la piscine municipale de Cazères

L’association Cirkomcha, avec le soutien de la Mairie de Cazères, vous propose et juillet et août des ateliers de cirque ouverts à tous. Du 20 et le 31 juillet et du 17 au 29 août Du mardi au vendredi 10h-11h : 5-7 ans 11h-12h30 : 8-12 ans 17h-18h30 : + 13 ans le samedi de 10h30 à 12h : cirque en famille au chapiteau Cirkomcha, jardins de la piscine municipale de Cazères.

3€ l’atelier ou 10€ le pass semaine, places limitées, réservation conseillée par mail au plus tard la veille avant 16h.

Proposés par Cirkomcha (avec le soutien de la Mairie de Cazères) Chapiteau Cirkomcha,jardins de la piscine municipale de Cazères 31220 Cazères Cazères Haute-Garonne

2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T11:00:00;2021-07-20T11:00:00 2021-07-20T12:30:00;2021-07-20T17:00:00 2021-07-20T18:30:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T11:00:00;2021-07-21T11:00:00 2021-07-21T12:30:00;2021-07-21T17:00:00 2021-07-21T18:30:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T11:00:00;2021-07-22T11:00:00 2021-07-22T12:30:00;2021-07-22T17:00:00 2021-07-22T18:30:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T11:00:00;2021-07-23T11:00:00 2021-07-23T12:30:00;2021-07-23T17:00:00 2021-07-23T18:30:00;2021-07-24T10:30:00 2021-07-24T12:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T11:00:00;2021-07-27T11:00:00 2021-07-27T12:30:00;2021-07-27T17:00:00 2021-07-27T18:30:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T11:00:00;2021-07-28T11:00:00 2021-07-28T12:30:00;2021-07-28T17:00:00 2021-07-28T18:30:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T11:00:00;2021-07-29T11:00:00 2021-07-29T12:30:00;2021-07-29T17:00:00 2021-07-29T18:30:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T11:00:00;2021-07-30T11:00:00 2021-07-30T12:30:00;2021-07-30T17:00:00 2021-07-30T18:30:00;2021-07-31T10:30:00 2021-07-31T12:00:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T11:00:00;2021-08-17T11:00:00 2021-08-17T12:30:00;2021-08-17T17:00:00 2021-08-17T18:30:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T11:00:00;2021-08-18T11:00:00 2021-08-18T12:30:00;2021-08-18T17:00:00 2021-08-18T18:30:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T11:00:00;2021-08-19T11:00:00 2021-08-19T12:30:00;2021-08-19T17:00:00 2021-08-19T18:30:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T11:00:00;2021-08-20T11:00:00 2021-08-20T12:30:00;2021-08-20T17:00:00 2021-08-20T18:30:00;2021-08-21T10:30:00 2021-08-21T12:00:00;2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T11:00:00;2021-08-24T11:00:00 2021-08-24T12:30:00;2021-08-24T17:00:00 2021-08-24T18:30:00;2021-08-25T10:00:00 2021-08-25T11:00:00;2021-08-25T11:00:00 2021-08-25T12:30:00;2021-08-25T17:00:00 2021-08-25T18:30:00;2021-08-26T10:00:00 2021-08-26T11:00:00;2021-08-26T11:00:00 2021-08-26T12:30:00;2021-08-26T17:00:00 2021-08-26T18:30:00;2021-08-27T10:00:00 2021-08-27T11:00:00;2021-08-27T11:00:00 2021-08-27T12:30:00;2021-08-27T17:00:00 2021-08-27T18:30:00;2021-08-28T10:30:00 2021-08-28T12:00:00

