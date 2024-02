Ateliers de chant traditionnel et fiddle au Centre Culturel Irlandais Centre Culturel Irlandais Paris, lundi 25 mars 2024.

Le lundi 25 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant

10€

Au lendemain de leur concert, Muireann Nic Amhlaoibh et Dónal O’Connor nous proposent des master class de chant traditionnel et de fiddle.

Atelier de chant traditionnel avec Muireann Nic Amhlaoibh à 19h

Muireann Nic Amhlaoibh est considérée comme l’une des plus grandes voix du sean-nós, mais son répertoire s’étend bien au-delà. En 2022, elle a remporté le RTE Radio 1 Folk Award de la Meilleure interprète traditionnelle pour son somptueux album Róisín ReImagined, produit par Dónal O’Connor et enregistré avec l’Irish Chamber Orchestra. Muireann est également une présentatrice populaire, à la télévision et à la radio : elle anime actuellement sa propre émission musicale « Folk on One » sur RTÉ Radio 1, ainsi que « Seisiún » sur RTE Television. Lors de cet atelier, elle partagera avec nous quelques chants traditionnels irlandais.

Atelier de fiddle avec Dónal O’Connor à 19h

Multi-instrumentiste (avec notamment les groupes Ulaid et At First Light) et producteur reconnu, réalisateur, animateur de télévision et radio, cofondateur et directeur artistique du Belfast TradFest, Dónal O’Connor est décrit par l’Irish Times comme un « intrépide aventurier musical ». Ayant grandi dans une famille d’artistes traditionnels, le fiddler a également collaboré avec de très nombreux musiciens et chanteurs de premier plan, tels que Van Morrison, Moya Brennan, Iarla O Lionaird, Mary Black, Barry Douglas, Tolü Makay, Duke Special, Frankie Gavin… Dónal nous proposera ce soir une master class de fiddle.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris

