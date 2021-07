Descartes Descartes Descartes, Indre-et-Loire Ateliers de calligraphie Descartes Descartes Catégories d’évènement: Descartes

Réservation au Musée et ateliers à la Base de Loisirs. Le Musée Descartes s’associe aux » mercredis de l’été » pour proposer aux adultes (de 16h à 17h30) et aux enfants (de 14h30 à 15h30)des ateliers de calligraphie dirigés par Etsuko Sawada, calligraphe diplômée. Réservation au Musée et ateliers à la Base de Loisirs. musee@ville-descartes.fr +33 2 47 59 79 19 https://www.ville-descartes.fr/ Le Musée Descartes s’associe aux » mercredis de l’été » pour proposer aux adultes (de 16h à 17h30) et aux enfants (de 14h30 à 15h30) des ateliers de calligraphie dirigés par Etsuko Sawada, calligraphe diplômée. Les travaux seront exposés au musée en août (1 entrée au musée offerte pour 1 accompagnant enfant).

Réservation au Musée et ateliers à la Base de Loisirs. Léonard de Serres dernière mise à jour : 2021-06-30 par

