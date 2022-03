Ateliers de calligraphie Combourg, 19 mars 2022, Combourg.

Ateliers de calligraphie Médiathèque “les Sources” 5 rue du Linon Combourg

2022-03-19 – 2022-03-19 Médiathèque “les Sources” 5 rue du Linon

Combourg Ille-et-Vilaine Combourg

Animés par Shadi MORSHED

Dans le cadre de son exposition présentée à la médiathèque Les Sources, Shadi Morshed invite adultes et enfants à découvrir l’art et la pratique de la calligraphie : choix et maniement de l’outil (calame), forme des lettres, composition sur la feuille…

Un petit cadeau sera offert par l’artiste à l’issue de l’atelier…

Programme détaillé :

Samedi 19 mars : Atelier enfants

Samedi 26 mars : Atelier parents-enfants

Gratuit. Sur réservation.

mediatheque@combourg.com +33 2 23 16 47 73 http://www.mediatheque-combourg.com/

