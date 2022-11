Ateliers de Broderie Vitry-le-François, 20 mai 2022, Vitry-le-François.

Ateliers de Broderie

2022-05-20 – 2022-05-20

Vitry-le-François

Marne

Le temps d’une après-midi, Stéphanie vous initiera à la broderie à l’aiguille agrémentée de perles et sequins, savoir-faire rare.

Après vous avoir présenté son métier et sensibilisé aux matériaux utilisés (fils, perles, paillettes, toile de coton …) Stéphanie fera une démonstration des points utilisés (point devant et ses variantes et point de piqûre).

Place ensuite à la pratique sous l’œil expert et bienveillant de Stéphanie, vous allez apprendre à broder avec un tambour !

Localisation oblige le motif est inspiré du Lac du Der tout proche (grues cendrées, poissons …)

Enfin vous repartez avec votre broderie personnalisée que vous pourrez appliquer en patch sur un support de votre choix (tote bag, coussin, vêtement …)

Cette offre comprend la mise à disposition des matériaux et du matériel (sauf ciseaux de broderie à apporter) pour la réalisation de votre motif.

Vous aurez également accès à l’espace intéractif de l’Office de Tourisme de Vitry-le-François sur les thèmes de l’eau, du feu, de l’air et de la terre.

Conditions de participation : 2 personnes minimum, 5 maximum.

Atelier à partir de 12 ans. Sur réservation.

Bureau d’Information Touristique 8 esplanade de Strasbourg Vitry-le-François

