Haut-Rhin Atelier de bricolage pour les enfants avec nos assistantes maternelles

– sam. 10/12: confection d’une boule de Noël

– dim. 11/12: confection d’un sapin photophore

– sam. 17/12: confection d’une étoile en canne à sucre en perle

– dim. 18/12: confection d'une carte de Noël

+33 3 89 26 06 42

