Soirée Audioblast live extended Ateliers de Bitche Nantes, samedi 24 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 21:00 – 23:30

Gratuit : non 8 € sur place / 6 € en ligne / 4 € adhérents/précaires/étudiants Réservation en ligne : helloasso.com Adultes, adolescents, séniors

Une soirée de live A/V et de performance Radio avec des artistes du quatre coins du monde ! avec les artistes : Gail Priest (Australie) – Live radio et perfomances électronique Dafna Naphtali (USA) – tbc Nicolas Kisic Aguirre (USA) – manipulation détourné de machines Antoine Schmitt et Hortense Gauthier (FR) – corps, live electronics et mapping physique Helen Varley Jamieson et Eva Ursprung (NZ/A) – transmission, cyberperformance et live electronics Marinos Koutsomichalis et RadioNoiseCollective (GR/FR) – instruments radio DIY et bidouilles du quotidien Les concerts et performances commencent à 21h15 précise.

Ateliers de Bitche Centre Ville Nantes 44000

http://www.ateliersdebitche.org 0632691782 https://apo33.org/?p=10398