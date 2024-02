Rastafari Culture House – Concert live 25e anniversaire Ateliers de Bitche Nantes, vendredi 9 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-09 19:30 – 23:55

Gratuit : non 5 € adulte

Concert live et Sound System avec l’orchestre Jahkoneskshan et les artistes Ras Macbean, Missie Bambou, Wakad Jahbazz, Imperial Magma, Shaggold, Fabiola Rasoa, Bacy Dany, Ras Child, Original Wanted, Jenny de la Vegga, Jahbena, Bennie, DJ AIDA, DJ Mael

Ateliers de Bitche Centre Ville Nantes 44000

http://www.ateliersdebitche.org 0678989598