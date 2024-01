Filiason #29 : Voltage Vortex Ateliers de Bitche Nantes, samedi 20 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-20 20:30 – 23:30

Gratuit : non 7€ sur place, 5€ en réservation et 3€ précaires et adhérents. Adultes

#Filiason #MusiqueÉlectronique #ExpérimentationSonore #Apo33Pom Bouvier-B : Expérimentation sonore, recherche sonore et art https://pombouvierb.blogspot.com/ https://soundcloud.com/pom2b Emilia Wysocka : Synthé modulaire et circuits bruiteux https://wysocka.bandcamp.com/ Przemys?aw Sanecki : Nimb noise expérimental digitalhttps://thshlt.bandcamp.com/ ???? DimElectronics : Musique électronique ensemble v2 https://fibrrrecords.bandcamp.com/…/continuum-composition

Ateliers de Bitche Centre Ville Nantes 44000

http://www.ateliersdebitche.org 0632691782 https://apo33.org/?p=10102