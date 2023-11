Super Boucan – Soirée Super Gluten Ateliers de Bitche Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 19:00 01:00

Gratuit : non Prix conseillé entre 5 et 10 € Prévente conseillée : helloasso.com Une soirée de 19h à 1h. 3 concerts : Satellite Jockey + Karaocake + Veronique Samsung Vide-dressing tout à 1 € Des grands jeux A boire et à manger Page événement facebook Ateliers de Bitche Centre-ville Nantes 44000

Ateliers de Bitche
3 Rue de Bitche
Nantes 44000
http://www.ateliersdebitche.org

