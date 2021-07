Ateliers d’auto-réparation de vélos Saint-Vincent-de-Tyrosse, 19 août 2021-19 août 2021, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Ateliers d’auto-réparation de vélos 2021-08-19 14:30:00 – 2021-08-19 17:00:00

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Saint-Vincent-de-Tyrosse

Proposés par l’association Voisinage

L’équipe « Recyclette » de l’association propose sur la période estivale des ateliers d’auto-réparation de vélos afin de former les habitants à l’entretien et à la réparation de leur vélo, d’encourager les mobilités douces et de lutter contre le gaspillage en promouvant le réemploi.

Inscription préalable obligatoire.

Adhésion annuelle à l’association : 20 € (normal) ou 12 € (réduit*)

Tarif atelier : 7 € (normal) ou 5 € (réduit*)

+33 5 58 41 37 93

Association Voisinage

