Ateliers d’arts plastiques Issoire, 23 mars 2022, Issoire. Ateliers d’arts plastiques Centre d’art Jean-Prouvé 19, rue du Palais Issoire

2022-03-23 14:00:00 – 2022-03-23 15:30:00 Centre d’art Jean-Prouvé 19, rue du Palais

Issoire Puy-de-Dôme Issoire Dans le cadre de l’exposition “Le Galop au naturel” de l’artiste Michel Coste, des ateliers d’arts plastiques sont proposés et encadrés par Isabelle Boto, médiatrice culturelle. Sur réservation. Tout public. +33 4 73 55 33 53 https://www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve/EXPOSITIONS Centre d’art Jean-Prouvé 19, rue du Palais Issoire

