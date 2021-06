Issoire Issoire Issoire, Puy-de-Dôme Ateliers d’arts plastiques – Exposition « La vie en perspective » de Dominique Albertelli Issoire Issoire Catégories d’évènement: Issoire

Puy-de-Dôme

Ateliers d’arts plastiques – Exposition « La vie en perspective » de Dominique Albertelli Issoire, 30 juin 2021-30 juin 2021, Issoire. Ateliers d’arts plastiques – Exposition « La vie en perspective » de Dominique Albertelli 2021-06-30 14:00:00 – 2021-06-30 15:30:00 Centre d’art Jean-Prouvé 19 rue du Palais

Issoire Puy-de-Dôme Issoire Dans le cadre de l’exposition « La vie en perspective » de l’artiste Dominique Albertelli, des ateliers d’arts plastiques sont proposés par Isabelle Boto, médiatrice culturelle. Réservation par téléphone. Dès 6 ans. +33 4 73 55 33 53 https://www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve/EXPOSITIONS/Exposition-La-vie-en-perspective-Dominique-Albertelli-artiste-peintre dernière mise à jour : 2021-06-12 par

Détails Catégories d’évènement: Issoire, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Issoire Adresse Centre d'art Jean-Prouvé 19 rue du Palais Ville Issoire lieuville 45.54471#3.24855