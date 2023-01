ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES ÉCO-CRÉATIFS ABRACADADART Sèvremoine, 1 février 2023, Sèvremoine Sèvremoine.

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES ÉCO-CRÉATIFS ABRACADADART

4 Rue de la Mairie SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE Salle de la Charmille Sèvremoine Maine-et-Loire SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE 4 Rue de la Mairie

2023-02-01 – 2023-02-01

20 20 EUR L’association Le jARTdin propose des cours d’enseignement et d’éducation artistique en arts plastiques principalement, destinés prioritairement au jeune public, en lien avec le territoire et en cohérence avec les enjeux d’éco-responsabilité.

Pendant les périodes de vacances en 2022-2023, elle propose des cours et des stages d’arts plastiques éco-créatifs auprès des enfants de 6 à 11 ans et de duos Enfant-Adulte et ponctuellement des ateliers ADOS et ateliers ADULTES.

– Les Ateliers DUO sont des séances de 2h pendant lesquelles enfants et adultes partagent un moment créatif. Les séances duo se déroulent avec une vingtaine de participant.e.s (1O enfants et 10 adultes maximum).

– Les Ateliers Enfants, Ados et Adultes regroupent une douzaine de participants maximum. Les ateliers ont pour objectif de permettre d’expérimenter de nouvelles techniques, des recettes éco-créatives et découvrir l’histoire de l’art pendant des séances d’1h30 à 2h pour les adultes.

Ces ateliers sont encadrés par une artiste diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art d’Angers ayant l’expérience de l’enseignement en association, en collège, lycée et en école d’arts plastiques.

Découvrez les arts avec l’association Le jARTdin avec des ateliers pour les petits et les grands.

assolejartdin@gmail.com +33 6 82 29 47 09 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9OeWUPkys-12K63pDcIajSYoLTDuNmTBJ1T4Gpl4XsZBmww/viewform

