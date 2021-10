Lille Chez Djouheur Lille, Nord Ateliers d’arts plastiques Chez Djouheur Lille Catégories d’évènement: Lille

Ateliers d'arts plastiques

du mercredi 20 octobre au mercredi 24 août 2022 à Chez Djouheur

Cet atelier a lieu en continu de 14h à 19h, vous y êtes bienvenue quand vous le souhaitez, selon vos disponibilités !

5€

Chaque mercredi après-midi, c’est l’atelier arts pla Chez Djouheur ! Le moment idéal pour venir travailler autour d’une thématique proposée par l’intervenante ou pour expérimenter selon vos envies ! Chez Djouheur 83 rue Pierre Legrand, 59800, Lille Lille Fives Nord

