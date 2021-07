Banon Banon Alpes-de-Haute-Provence, Banon Ateliers d’Arts plastiques Banon Banon Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Banon Alpes de Haute-Provence Création et fabrication de « personnages fantastiques » en végétaux.

Atelier animé par Georges Stolf, artiste plasticien, marionnettiste et metteur en scène asso.parsonsetparmots@gmail.com +33 6 10 78 35 95 http://www.parsonsetparmots.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-10 par

