Visite de l'atelier de sérigraphie et initiation

1 et 2 avril

Venez découvrir les grandes étapes de la sérigraphie au sein de l'atelier associatif partagé Les Michelines et initiez-vous à cette technique d'impression ancestrale pour la création de cartes postales… avec lesquelles vous pourrrez repartir ! Les Michelines est un atelier associatif dédié à la pratique de la sérigraphie et à la découverte des arts graphiques dans leur ensemble.

C’est un lieu de création graphique, un espace de production, d’apprentissage et de diffusion ou chacun, artistes en résidence, associations, collectivités locales ou particuliers peut être accompagné individuellement dans son projet d’impression.

Depuis sa création en 2013, l'association s'attache à favoriser et à démocratiser la pratique artistique en développant des outils pédagogiques adaptés et une approche ludique de la conception graphique.

Ateliers d'artistes
2 rue des ateliers 23500 Felletin
Felletin 23500 Creuse
Nouvelle-Aquitaine

2023-04-01T10:30:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00 serigraphie cartes postales Les Michelines

