Lors de la semaine de Noël du 17 au 24 décembre, venez découvrir l'atelier et la boutique de Terre Ardeline de 10h à 18h. Du 20 au 22 décembre, rendez-vous pour les ateliers d'artistes, au programme : caricature, peinture et découpage artistiques. Toutes les informations sur www.terre-ardeline.fr

Atelier Terre Ardeline 12 Rue Albert Thierry, Montargis Montargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T09:00:00 2021-12-17T17:00:00;2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T17:00:00;2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T17:00:00;2021-12-20T09:00:00 2021-12-20T17:00:00;2021-12-21T09:00:00 2021-12-21T17:00:00;2021-12-22T09:00:00 2021-12-22T17:00:00;2021-12-23T09:00:00 2021-12-23T17:00:00;2021-12-24T09:00:00 2021-12-24T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Montargis Autres Lieu Atelier Terre Ardeline Adresse 12 Rue Albert Thierry, Montargis Ville Montargis lieuville Atelier Terre Ardeline Montargis