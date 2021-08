Lesterps Salle du presbytere Charente, Lesterps ateliers d’Art Plastique Salle du presbytere Lesterps Catégories d’évènement: Charente

Lesterps

ateliers d’Art Plastique Salle du presbytere, 1 octobre 2021, Lesterps. ateliers d’Art Plastique

Salle du presbytere, le vendredi 1 octobre à 18:00

Evenements recurrent tous les vendredis association des vacheries Les vendredis de 18h à 20h Salle du Presbytère 11 rue de la Mairie 16420 Lesterps Du 1er octobre au 15 octobre 3 séances Du 12 novembre au 10 décembre 5 séances Du 7janvier au 4 février 5 séances Du 4 mars au 8 avril 6 séances Du 6 mai au 20 mai 3 séances Du 3 juin au 1er juillet 5 séances

Tarifs : Adhésion a l ‘association des Vacheries 5€Annuel 162€ Pour 3 séances 30€ A la séance 12€

ateliers d’art plastique differentes pratiques abordées dessin , sculpture et couleur Salle du presbytere 11 rue de la mairie 16420 lesterps Lesterps Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T18:00:00 2021-10-01T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Lesterps Autres Lieu Salle du presbytere Adresse 11 rue de la mairie 16420 lesterps Ville Lesterps lieuville Salle du presbytere Lesterps