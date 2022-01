Ateliers d’art floral Ferme de l’Alisier Blanc Beaulieu-sur-loire Catégorie d’évènement: Beaulieu-sur-Loire





Ces ateliers sont animés par Jacqueline Jouret-Poulain, architecte paysagiste et professeur d’art floral. Elle a formé des fleuristes en Belgique pendant plus de 30 ans. Vous apprendrez non seulement le nom des plantes mais aussi les différentes techniques d’un montage floral. A la fin de chaque atelier vous repartirez avec votre propre réalisation. Il convient de réserver au 07 81 69 37 81 afin de pouvoir y participer. Au programme : le 12/02 la réalisation d’un gâteau de fleur, le 19/03 une composition printanière, le 9/04 la réalisation d’un centre de table pascal, le 21/5 un spécial fête des mères, 11/06 une composition fête des pères, 9/07 une composition spéciale vacances, 11/09 une composition linéaire, 8/10 une composition automnale, 29/10 une composition spéciale La Toussaint … Près de 19 ateliers d’art floral sont prévus en 2022 à la ferme de l’alisier blanc avec Jacqueline Jouret. Ferme de l’Alisier Blanc 10 Chemin de la Croix Saint-Martin, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T13:30:00 2022-02-12T16:30:00;2022-03-19T13:30:00 2022-03-19T16:30:00;2022-04-09T14:30:00 2022-04-09T17:30:00;2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T17:30:00;2022-06-11T14:30:00 2022-06-11T17:30:00;2022-07-09T14:30:00 2022-07-09T17:30:00;2022-09-10T14:30:00 2022-09-10T17:30:00;2022-10-08T14:30:00 2022-10-08T17:30:00;2022-10-29T14:30:00 2022-10-29T17:30:00;2022-11-19T13:30:00 2022-11-19T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Beaulieu-sur-Loire Autres Lieu Ferme de l'Alisier Blanc Adresse 10 Chemin de la Croix Saint-Martin, Beaulieu-sur-loire Ville Beaulieu-sur-loire lieuville Ferme de l'Alisier Blanc Beaulieu-sur-loire

