Jardin public Jean Plichon, le samedi 18 septembre à 15:00 Sur inscription au Bureau d’information touristique

Avec Eric, Service espaces verts de la Ville Jardin public Jean Plichon Rue Saint-Jacques – 59270 Bailleul Bailleul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bailleul, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Jardin public Jean Plichon Adresse Rue Saint-Jacques - 59270 Bailleul Ville Bailleul lieuville Jardin public Jean Plichon Bailleul