Indre Bouges-le-Château 25 novembre : Couronne de l’Avent – Noël dans sa pure tradition.

26 novembre : Guirlande sapin – Noël intemporel et ses effluves de Noël

27 novembre : Création d’un bougeoir – Thème naturel. Ateliers d’art Floral au Château de Bouges animés par Fabrice Ferin uniquement sur réservation à la boutique de Châteauroux ou par téléphone au 02.54.60.92.18. +33 2 54 60 92 18 © Jardin d’Ombre

Bouges-le-Château

