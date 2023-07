Visite des ateliers d’art du musée du Louvre Ateliers d’art du musée du louvre Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite des ateliers d’art du musée du Louvre 16 et 17 septembre Ateliers d’art du musée du louvre 5 groupes de 20 personnes le matin.5 groupes de 20 personnes l’après-midi .Sur réservation sur le site du musée du Louvre. réservations ouvertes début septembre. Date précise à consulter sur le site https://www.louvre.fr

À l’occasion de ces Journées européennes du patrimoine, les ateliers d’art du musée du Louvre ouvrent exceptionnellement leurs portes d’ateliers.

Vous pourrez ainsi échanger avec les encadreurs doreurs, les jardiniers d’art, les peintres décorateurs, les installateurs d’œuvres d’art et de documents, les marbriers, les éclairagistes, les menuisiers ébénistes, les métalliers, les personnels de la logistique et bichonnage des œuvres du support muséographiques, la tapisserie.

Ils vous présenteront l’activité de présentation des collections qu’ils ont en commun au service des œuvres du Musée du Louvre.

Accueil à partir de 8h30 le matin, début des visites à 9h30 dernier délai.

Accueil à partir de 13h30 l’après-midi, début des visites à 14h10 dernier délai.

Aucun retard possible.

Vos accompagnants par groupe seront au nombre de 2 ils sont tous issus de la filière métiers d’art.

Ateliers d'art du musée du louvre Face au 166 rue de Rivoli 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l'Auxerrois Île-de-France https://www.louvre.fr

Ouverture exceptionnelle des portes des ateliers d’art au service de la présentation des collections.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:50:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Musée du Louvre