Sublimer le quotidien à VILLANDRY 1 et 2 avril ATELIERS D’ART de Villandry

Au programme pour cette édition 2023, venez découvrir 3 métiers d’art qui subliment le quotidien aux Ateliers d’art de Villandry :

la sculpture sur bois, la dentelle aux fuseaux et la broderie Haute couture (aiguille + Lunéville).

Vous commencez votre visite par l’atelier BOULNOIS, sculpteur sur bois pour de grands noms tels que le château de Versailles. Vous y rencontrerez notamment Maylis PARIS, sculptrice, pour vous montrer et vous expliquer leur métier.

En continuant, vous tomberez sur les dentellières du Couvige de Paris, spécialisées dans la dentelle de Bayeux. Plusieurs membres du Couvige ont reçu le titre de Meilleur Ouvrier de France pour leur travail ! Elles travaillerons devant vous la dentelle fine plus connue sous le nom de dentelle de Chantilly quand elle est noire, et vous présenterons leurs dernières créations. Elles vous expliqueront comment elles s’y retrouvent dans tous leurs fuseaux. Si vous êtes tenté.e, vous pourrez même faire vos premiers points en dentelle. Les dentellières proposent des ateliers-découverte à partir de 6 ans (à la demande fonction des places disponibles).

Enfin, montez les marches et vous arrivez dans un univers de broderie, où Soline du Puy travaille fils, perles, plumes, fleurs et paillettes pour la Haute couture comme pour les particuliers et transmet son savoir-faire. Elle vous montrera comment elle manie l’aiguille et le crochet de Lunéville. Ce sera aussi l’occasion de voir ce que fait Soline avec ses élèves en cours de broderie et dentelle.

Bonne visite !

ATELIERS D'ART de Villandry 15 Rue de la Mairie, 37510 Villandry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

