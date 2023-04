Ateliers dansés avec Suzy Chetteau Bibliothèque André Malraux, 31 mai 2023, Paris.

Le mercredi 31 mai 2023

de à

.Tout public. gratuit

Ateliers enfants, adultes, parents-enfants avec la danseuse chorégraphe et pédagogue Suzy Chetteau de la Compagnie Obaluae

Que racontent nos corps ? Comment s’expriment-ils ? Sous forme d’atelier « biblio-dansé », nous proposons de vous mettre en mouvement autour de textes spécialement choisis pour leurs narrations autour du corps. Prendre conscience de son mouvement, de sa respiration, de la manière de se déplacer dans l’espace, mettre en geste les émotions et les imaginaires qui résonnent en nous et entre nous … voilà ce que l’art du mouvement qu’est la danse permet. Elle nous offre d’incarner le vivant.

Cet atelier propose de rendre visible les liens entre les mots, nos imaginaires et nos corporéités : trouver les danses qui se cachent derrière les pages des livres, s’en amuser, laisser nos corps se transformer par l’histoire en cours … Ensemble, nous explorerons au sein de la bibliothèque le rapport à soi et aux autres mis en mouvement par l’élan de la danse et de nos imaginaires !

Deux sessions d’une heure sont proposées :

– l’une à 14h30 tout public à partir de 6 ans prendra appui sur des textes

– l’autre à 16h30 tout public à partir de 3 ans s’appuiera sur des albums résolument conçus pour la petite enfance

Tenue confortable et réservation conseillées.

Passionnée de mouvement et de mots, Suzy Chetteau se forme en Lettres Modernes et aux Métiers du livre avant de continuer professionnellement sa pratique de la danse. Convaincue de l’importance du langage, oral comme corporel, elle se forme aux R.I.D.C de 2012 à 2015, et y obtient son Diplôme d’État de professeure de danse contemporaine. Dans son parcours, elle croise les enseignements de Christine Gérard, Nathalie Schulmann, José Cazeneuve, et ceux d’Alban Richard, Thomas Lebrun, Marielle Morales, Bouchra Ouizguen dont elle suit le travail lors de stages. Elle danse comme interprète pour différents chorégraphes – Olivier Bioret, Camille Cau, Chloé Lejeune notamment – et s’investit dans la transmission auprès d’amateurs aux profils variés, toujours dans l’idée de mettre en lumière les altérités qui constituent notre monde.

Sa danse est empreinte d’un corps vibrant, organique, et expressif, qui façonne le mouvement en s’inspirant de textes, de photographies, d’oeuvres plastiques. Du besoin d’écrire et de traduire les réalités du monde , elle crée la compagnie Obaluae en mars 2019. Après une première création, Bordures, pour 11 danseurs mélangeant professionnels et amateurs, et une deuxième mêlant musique et danse au plateau, elle continue de questionner le rapport au sensible et aux imaginaires avec la pièce « L’indécision des paupières ».

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : 01 45 44 53 85 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

copCamille Roulin