Ateliers danse trad Gros-Chastang, vendredi 31 mai 2024.

Ateliers danse trad Gros-Chastang Corrèze

Atelier régulier d’initiation aux danses traditionnelles ouvert à toutes et à tous, sans bases nécessaires Elisa, Sébastien, Léna, Christophe … à chaque atelier, c’est une personne différente qui vient partager ses connaissances sur une danse, toujours sur le beau parquet du foyer rural animée par le groupe Sol’en Do et dans une ambiance très chaleureuse ! Valses, mazurka, polka, scottish, cercle circassien et de nombreuses autres danses trad’ n’auront bientôt plus de secret pour vous ! Pas nécessairement de continuité entre les différents ateliers vous pouvez commencer n’importe quand et venir quand vous pouvez, vous arriverez à suivre ! Ouverture de la salle à partir de 19h pour ceux qui veulent venir manger (repas tiré du panier) Atelier suivi d’une ambiance bal avec scène ouverte pour ceux qui veulent. Tarifs 2 €/atelier et 5 € l’adhésion à l’année Gratuit 14 ans – .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:00:00

fin : 2024-05-31 21:30:00

La Bitarelle

Gros-Chastang 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine dancaremaqui@gmail.com

