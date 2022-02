Ateliers danse « S’exprimer par le mouvement » Tourouvre au Perche, 5 juin 2022, Tourouvre au Perche.

Ateliers danse « S’exprimer par le mouvement » Tourouvre au Perche

2022-06-05 14:30:00 – 2022-06-05 16:30:00

Tourouvre au Perche Orne

La danseuse Tinuviele Parmentier nous invite à partir à la recherche d’un corps centré, conscient et disponible. Avec une pédagogie ludique et sensible, issue de la danse contemporaine, elle nous propose d’explorer un mouvement spontané et créatif, source de bien-être et de partage. Tous niveaux, à partir de 16 ans. Les stages sont indépendants les uns des autres.

TARIF : 25 euros/stage (+ adhésion annuelle 10 euros). (lieu privé, adresse envoyée sur réservation)

tinuviviele.parmentier@lilo.org +33 6 24 32 15 53 https://tinuvieleparmentier.com/transmission/

Tourouvre au Perche

