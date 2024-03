ateliers danse parent-enfant Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord Roubaix, samedi 23 mars 2024.

ateliers danse parent-enfant Découvrez l’univers artistique des artistes accueilli.e.s au CCN de Roubaix à l’occasion de 3 ateliers organisés en amont des pièces jeune public présentées cette saison. 23 mars – 25 mai, les samedis Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord 5€ par participant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T11:00:00+01:00

Fin : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T11:00:00+02:00

Vous explorez en famille les thèmes et esthétiques de chaque pièce pour découvrir avec chaque intervenant.e une nouvelle approche corporelle.

Autour de la pièce…

Le pays de la grande fabrique de mots | Cie Hocco

Enfants de 3 à 6 ans

SA 23.03 10:00 > 11:00

Victoire | Cie Moi Peau

Enfants de 8 à 12 ans

SA 06.04 10:00 > 12:00

Côte à côte | Cie &Co

Enfants de 3 à 6 ans

SA 25.05 10:00 > 11:00

Centre Chorégraphique National – Ballet du Nord 33 rue de l'Epeule, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Le Ballet du Nord se situe dans le bâtiment du Colisée – Théâtre de Roubaix avec qui il partage l'accueil du public. Il comporte deux studios : « le Grand Studio » de 250 m² et « le Carré » de 140 m². Une partie des représentations ont lieu sur le plateau du Colisée dont le cadre de scène est de 18 m de largeur et 8 m de profondeur. En Métro : ligne 2 station « Gare Jean Lebas »

atelier danse

Ballet du Nord