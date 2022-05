Ateliers danse gratuits, ouverts à toutes et à tous ! Théâtre Les Salins, 28 mai 2022, Martigues.

du samedi 28 mai au dimanche 29 mai

Participez à la construction du Bal Chorégraphique organisé par le théâtre des Salins et le Ballet du Nord CCN & Vous ! qui se passera le 9 juillet au Jardin de Ferrières, Martigues. Inscrivez-vous aux ateliers organisés les 28 et 29 mai matin ou après-midi au théâtre des Salins. Que vous soyez un roi du dancefloor ou une écraseuse de pieds : vous êtes les bienvenus ! Quatre groupes ont déja participé : nous recherchons les deux derniers pour finaliser la chorégraphie de l’évènement qui clôturera la saison et marquera le début de l’été ! Ces deux derniers ateliers, menées par Mathilde Delval, danseuse professionnelle du Ballet du Nord CCN & Vous et DJ MYako sont gratuits et ouverts à tous et à toutes ! renseignement et inscriptions au 04 42 49 02 01 ou [[rp@les-salins.net](mailto:rp@les-salins.net)](mailto:rp@les-salins.net) Le bal chorégraphique est une formidable aventure humaine et artistique dans l’esprit des bals populaires : gratuit, en extérieur et ouvert à toutes et à tous. Des danseuses et des danseurs du Ballet du Nord CCN & Vous! et des amatrices et amateurs volontaires dont vous pouvez faire partie (voir plus bas) vous proposent un spectacle sous forme de bal auquel vous pouvez vous joindre : une partition chorégraphique festive, musicale et … qui vous ressemble ! Dernier bal de quartier le 4 juin à 19h au Cratère Paradis Saint-Roch, Martigues et le Bal Chorégrapique le 9 juillet au jardin de Ferrières, Martigues.

Gratuit, ouvert à tous

pour construire le bal chorégraphique

2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T13:00:00;2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T17:00:00;2022-05-29T10:00:00 2022-05-29T13:00:00;2022-05-29T14:00:00 2022-05-29T17:00:00