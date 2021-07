Paris Centre sportif Suchet Paris ATELIERS DANSE ET BIEN ETRE MINIS de 4 à 6 ans Centre sportif Suchet Paris Catégorie d’évènement: Paris

ATELIERS DANSE ET BIEN ETRE MINIS de 4 à 6 ans Centre sportif Suchet, 3 août 2021-3 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 3 au 12 août 2021 :

mardi, mercredi, jeudi de 15h30 à 16h30

payant

La fusion entre les bienfaits de la Danse pour le corps et des rituels du Concept « Mon Moment Magique » pour la tête Cet été s’annonce comme une phase de transition avec la fusion de la Danse et du Bien Être. La Danse dont je suis toujours passionnée est pour moi un moment ludique visant à développer la motricité, la créativité et l’écoute de chaque individu. Etant la nouvelle Ambassadrice à Paris16 et le Brésil du concept « Mon Moment Magique » il était naturel de fusionner les deux pour se sentir encore mieux dans notre corps et dans notre tête. Ces ateliers dites « MMM » sont des ressources qui nous permettent de nous recentrer, d’apprendre des outils basiques du yoga du souffle, des focaliser sur moments de gratitude et méditation, les cercle de parole, mouvements de automassage, une pause sous forme de relaxation guidée… Découvrez les nouveaux Ateliers de Danse et Bien –Etre à la carte dès cette été à Paris16*. Plus flexible pour tout le monde, plus diversifiée, plein de surprises et thèmes différents. Chaque atelier à une approche différente, inscrivez-vous à plusieurs séances ! Animations -> Atelier / Cours Centre sportif Suchet 25 avenue du marechal franchet d esperey Paris 75016

9 : Jasmin (537m) 9 : Ranelagh (592m) 70 , 32, PC1 arrêt RAFFET

Contact :FBETC pour tous fbetcpourtous@gmail.com 0637897327 danseavecdora@gmail.com Animations -> Atelier / Cours Enfants

Date complète :

2021-08-03T15:30:00+02:00_2021-08-03T16:30:00+02:00;2021-08-04T15:30:00+02:00_2021-08-04T16:30:00+02:00;2021-08-05T15:30:00+02:00_2021-08-05T16:30:00+02:00;2021-08-10T15:30:00+02:00_2021-08-10T16:30:00+02:00;2021-08-11T15:30:00+02:00_2021-08-11T16:30:00+02:00;2021-08-12T15:30:00+02:00_2021-08-12T16:30:00+02:00

illustration officielle

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre sportif Suchet Adresse 25 avenue du marechal franchet d esperey Ville Paris lieuville Centre sportif Suchet Paris