Ateliers danse Ballet du Nord Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Ateliers danse Ballet du Nord, 22 janvier 2022, Roubaix. Ateliers danse

du samedi 22 janvier au samedi 12 mars à Ballet du Nord

En famille ou en solo, vous explorez les thèmes et esthétiques de chaque pièce pour découvrir avec chaque intervenant.e une nouvelle approche corporelle. Autour de… **À deux mains** atelier famille à partir de 2 ans avec Nabil Ouelhadj SA **22.01** 10:00 **Entre deux** Atelier famille à partir de 6 ans avec Sandrine Chapuis SA **26.02** 10:00 **Métamorphose** Atelier à partir de 12 ans avec Mathilde Delval SA **12.03** 10:00

€ 5 / Gratuit – 12 ans et spectateurs des spectacles en liens

Découvrez l’univers artistique des artistes accueilli.e.s au Ballet du Nord à l’occasion de 3 ateliers programmés en amont des pièces À deux mains, Entre deux et Métamorphose. Ballet du Nord 33 rue de l’épeule Roubaix Ouest Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:00:00 2022-01-22T11:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T12:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Ballet du Nord Adresse 33 rue de l'épeule Ville Roubaix lieuville Ballet du Nord Roubaix Departement Nord

Ballet du Nord Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/