8 8 Les ateliers Danse avec les loulous font leurs retour à L’échangeur.

Le premier aura lieu le samedi 19 novembre 2022 à 10h au studio Mié de L’échangeur (studio à l’étage de l’Espace d’activités U1). Toujours mené par Céline Ravenel et à partir de 2 ans, ce temps d’atelier enfant-adulte est un moment joyeux autour du mouvement, de l’espace et du contact. Un temps partagé en duo et au sein d’un groupe, qui permet de renforcer la relation parent-enfant. L’occasion de développer une nouvelle communication, non verbale, et de permettre à l’enfant de développer ses capacités de mouvement et d’éveiller son système sensoriel, par le jeu et l’expérimentation.

Vous pouvez venir en binôme mais également en trio s’il y a 2 enfants.

(Nouveauté, si vous vous inscrivez à 2 ateliers ou plus dans l’année, c’est 6€ la séance pour le binôme -> réservation auprès de cmarcenach@echangeur.org)

