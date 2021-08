Vains La ferme des Cara-Meuh ! Manche, Vains Ateliers dans le cadre du 4e Cara-Meuh festival La ferme des Cara-Meuh ! Vains Catégories d’évènement: Manche

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

LE MUR D’EXPRESSION Des poscas à disposition pour petits & grands ATELIER PERCUSSION – MICHEL FELDSTEIN samedi : de 15h30 à 16h30 ATELIER «GESTION DES ÉMOTIONS» Parent / Enfant – collectif AMSTRAMGRAM samedi : 16h30 ATELIER «EXPRESSION CORPORELLE» Parent / Enfant – collectif AMSTRAMGRAM dimanche : 16h45 BALADES À PONEY – CLUB DRAGEY samedi : 17h – 19h | dimanche : toute la journée BALADES «Les oiseaux sauvages de la ferme» Avec Birding Mont-Saint-Michel : dimanche : de 10h à 11h et de 14h à 15h «Découvertes des plantes sauvages» Avec Epic’ et Simple samedi : 15h30 & 17h | dimanche 11h, 14h & 16h INITIATION YOGA avec MICHELLE dimanche : de 10h30 à 11h30 LA M’CABINE FAIT SON SHOW · Bibliothèque éphémère · Spectacle de Kamishibaï (théâtre japonais) samedi : 16h, 17h, 18h, 19h dimanche : 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h MAQUILLAGE POUR ENFANT Avec Bubulette Ô BON JOUEUR Faites une partie de jeu de société PÊCHE À LA MOUCHE Démonstration du lancer à la mouche dimanche : toute la journée TATOUAGE ÉPHÉMÈRE Tatouage naturel à base de fruit amazonien RÉPAR’CAFÉ – avec ESSEN’SEL Réparation & Atelier zéro déchets Ateliers et animations et balades dans le cadre du 4e Cara-Meuh festival La ferme des Cara-Meuh ! 11 route de Saint-Léonard, 50300 Vains Vains Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T20:00:00

