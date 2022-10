ATELIERS D’ANGLAIS LUDIQUES – HOP ON Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vende Vous êtes lycéens ou étudiants et souhaitez pratiquer votre anglais oral pendant les vacances de la Toussaint ? Ce stage est fait pour vous : • Petits groupes : entre 4 et 6 personnes. • Sujets de conversation variés. • Ambiance sympathique et conviviale. • Animation menée par Natalie, intervenante anglophone. Les activités sont essentiellement basées sur l’oral.

Plaisir et mise en confiance garantis ! ————————— TARIF : 120€ les 7 heures de conversation ————————— LIEU : 47 rue de la République – Fontenay-le-Comte. ————————— Pour s’inscrire : https://forms.gle/F6YjxU4ewjuSTUGV7 Site internet : www.hop-on.fr ————————— Renseignements : contacter Séverine Ménard et Sophie Dufour Hop On vous propose des ateliers d’anglais pour lycéens et étudiants ! contact@hop-on.fr https://www.hop-on.fr/ Fontenay-le-Comte

