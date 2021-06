Dijon FRAC - Les Bains du Nord Côte-d'Or, Dijon Ateliers d’analyse d’oeuvres : 19h / 19h30 et 21h / 21h30 FRAC – Les Bains du Nord Dijon

Ateliers d’analyse d’oeuvres : 19h/19h30 et 21h/21h30 Des œuvres de la collection du FRAC Bourgogne sont installées ponctuellement dans la Boutique des Bains du Nord. Un médiateur propose d’accompagner un petit groupe de participants dans la description et l’analyse de ce qu’ils voient. Comment regarder l’œuvre ? Sur quoi arrêter son regard ? Qu’es-ce que l’artiste a voulu nous transmettre ? Qu’est-ce qui rend cette œuvre particulièrement intéressante ? Dans quel contexte a-t-elle été produite ? Qu’est-ce qui la différencie des autres ? Voici quelques-unes des questions qui trouverons des bribes de réponses à l’occasion de ces ateliers. Pour cette première édition, ce sont des oeuvres de l’artiste Éric Duyckaerts qui seront installées et qui feront l’objet d’une analyse. ___________ L’atelier est gratuit et dure 30 min (il sera plus court spécifiquement pour la Nuit des musées, mais habituellement durera 1h30) / Groupe de 8 personnes. Ces ateliers seront proposés tous les mercredis et samedis. Des oeuvres de la collection du FRAC Bourgogne seront régulièrement proposés à l’étude.

8 places maximum

Ateliers d’analyse d’oeuvres 19h / 19h30 et 21h / 21h30. FRAC – Les Bains du Nord 16, rue Quentin 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

