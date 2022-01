ATELIERS, CULTURE Nuits de la lecture Secondigny Secondigny Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Secondigny

ATELIERS, CULTURE Nuits de la lecture Secondigny, 21 janvier 2022, Secondigny. ATELIERS, CULTURE Nuits de la lecture Médiathèque de Secondigny 21 Rue de l’Anjou Secondigny

2022-01-21 17:00:00 – 2022-01-21 Médiathèque de Secondigny 21 Rue de l’Anjou

Secondigny Deux-Sèvres Secondigny EUR L’équipe des médiathèques du réseau Parthenay-Gâtine vous donne RDV les vendredi 21 et samedi 22 janvier dans le cadre des « Nuits de la lecture ». Le thème choisi pour cette édition est « Aimons toujours ! Aimons encore ! » Au programme :

Du théâtre d’ombre Autres dates :

à Pompaire le samedi 22 janvier à 10h30 : « Le temps d’un café », nouveau RDV d’échanges sur des coups de coeur,

à Parthenay, samedi 22 à partir de 10h30 : Atelier d’initiation à la peinture au couteau pour les enfants et à 17h00 :

Médiathèque de Secondigny 21 Rue de l'Anjou Secondigny

